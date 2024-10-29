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Samsun'da Cumhuriyet İçin Koşu Etkinliği Düzenlendi

Samsun'da Cumhuriyet İçin Koşu Etkinliği Düzenlendi
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Atakum Koşu Kulübü tarafından organize edilen etkinlikte 25 kişi, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünü kutlamak için 29 kilometre koştu.

SAMSUN'da Atakum Koşu Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 25 kişi, Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünde 29 kilometre koştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da Atakum Koşu Kulübü tarafından özel bir koşu düzenlendi. Koşuya katılan 25 kulüp üyesi adına Dursun Şenol, "Bugün Cumhuriyetimizin 101'inci yıl kutlaması nedeniyle Atakum Koşu Kulübü olarak toplanmış bulunuyoruz. Koşumuz Çobanlı İskelesi'nden başladı. Atatürk Anıtı'nın önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra Kurupelit istikametine devam ederek bitireceğiz" dedi.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan kulüp üyelerinin anlamlı koşusu, planlandığı gibi 29'uncu kilometrede tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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