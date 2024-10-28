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Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Vali Orhan Tavlı, şeref defterine Cumhuriyet'in önemini vurgulayan bir mesaj yazdı. Ardından Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

SAMSUN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk konularak başladı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Anıt Park'ta düzenlenen çelenk törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Orhan Tavlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Tavlı şeref defterine, "Aziz Atatürk; bugün, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle 'Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare' şekli olarak 29 Ekim 1923'te ilan ettiğiniz Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. İstiklalimize ve istikbalimize kasteden işgalcilere karşı ilk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda attığınız Milli Mücadele'miz her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlanmıştır. Bu zaferin ardından 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda kurduğunuz ve bizlere en değerli miras olarak emanet ettiğiniz Cumhuriyetimiz bizler için hem bir iftihar vesilesi hem de ilham kaynağıdır. En büyük eseriniz olarak ifade ettiğiniz bu emanete birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tüm kazanımlarıyla sonsuza kadar sahip çıkacak, köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi yükseltmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. İlk yılını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle her alanda aziz milletimizin yüzyılı yapmak ve gelecek kuşaklarımıza gurur duyacakları çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir ülke bırakmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Aziz milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğunda kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti, sizin de ifade ettiğiniz üzere ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şahsınız olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran tüm kahramanlarımızı, bağımsızlığımız uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" diye yazdı.

Protokol üyeleri daha sonra Onur Anıtı'nda düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'ne katıldı. Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosu, 19 Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü Bandosu, Atakum Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Kadınları Bandosu, öğrenciler ve vatandaşların da eşlik ettiği yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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