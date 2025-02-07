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Samsun'da Çöp Poşetinde 3,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'da Çöp Poşetinde 3,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda çöp poşetine saklanmış 3,5 kilogram esrar ile ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çöp poşetine saklanmış 3,5 kilogram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.P'nin (41) Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi.

Ev ile müştemilatında arama yapan ekipler, çöp poşetine saklanmış 3,5 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile 6 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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