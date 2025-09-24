Haberler

Samsun'da Çöp Kamyonu Kazası: 65 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Samsun'da Çöp Kamyonu Kazası: 65 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan 65 yaşındaki Hava Karabaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun altında kalan 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

A.T. (50) idaresindeki 55 AJV 175 plakalı çöp kamyonu, Hasabahçe Sokak'tan 181. Sokak'a dönüş yaptığı sırada yolda yürüyen Hava Karabaş'a (65) çarptı. Karabaş, kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Trump ve Erdoğan BM zirvesinde yan yana

Trump ve Erdoğan masanın başında yan yana
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın oda kokusu için toplatılma kararı verildi

Evinde olanlar dikkat! Ünlü markanın ürününün satışı yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.