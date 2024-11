Samsun'da Çöp Kamyonu ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çöp toplama kamyonu ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Onur C. idaresindeki 52 AAG 019 plakalı otomobil, Bereket Mahallesi'nde geri manevra yapan Salıpazarı Belediyesine ait Yüksel Ö'nün kullandığı çöp toplama kamyonu ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki Nesrin C. ve Yetgül C. yaralandı.

Yaralılardan Onur C. ve Nesrin C. sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Salıpazarı Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, Yetgül C. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da hastaneye giderek, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.