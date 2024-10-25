Samsun'da Çocuklara Uygulamalı Trafik Eğitimi
Samsun İl Jandarma Komutanlığı, Terme ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenledi. Eğitim, Gölyazı İlkokulu'nda kurulan mini parkurda gerçekleşti.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı, çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenledi.
Terme ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı işbirliği içinde Gölyazı İlkokulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Ekipler, okul bahçesinde kurulan mini parkurda öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı olarak gösterdi.