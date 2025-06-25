Samsun'da Çocuklar İçin Renkli Şenlik

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.

"Büyükşehir'in ışığı ilçelerimizde parlıyor "etkinlikleri kapsamında Ladik Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen şenlikte çocuklar için renkli etkinlikler yer aldı.

Çuvalla yürüme, halat çekme, oyunlar, animasyonlar, yüz boyama ve ikramlar ile çocuklar keyifli saatler geçirdi.

Ladik Belediye Başkan Vekili Ali Ömür, yaptığı açıklamada, tüm güzelliklerin buluştuğu şenlikte destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocukların mutluluğu bizlere de mutluluk yaşatıyor." dedi.

Şenlikte Belediye Başkan Vekili Ali Ömür ve Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan da halat çekme oyununa katılarak çocukların neşesine ortak oldu.

Etkinliğe katılan çocuklara okuma ve boyama kitapları da hediye edildi.