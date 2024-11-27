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Samsun'da Çocuklar için Felsefe Atölyesi Başarıyla Devam Ediyor

Samsun'da Çocuklar için Felsefe Atölyesi Başarıyla Devam Ediyor
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Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen çocuklar için felsefe atölyesi, çocukların merak ve sorgulama yetilerini geliştirirken felsefi duyarlılık kazandırmayı amaçlıyor. Program, artan talep üzerine süresiz olarak her perşembe devam ediyor.

Samsun'da Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde uygulanan Çocuklar için Felsefe Atölyesi, çocukların merak ve sorgulama yetilerini geliştiriyor.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün desteklediği "Etkin Kütüphane Projesi" kapsamında ocak ayında başlatılan atölye çalışmaları, eğitim uzmanı ve sınıf dışı öğretmen Esma Asan liderliğinde yürütülüyor.

Atölyede çocukların doğal merak ve sorgulama yetilerini koruyarak felsefi duyarlılık kazanmaları hedefleniyor.

Ahlak, bilgi, sanat, varlık ve siyaset felsefesi gibi konular, uygun şekilde ele alınarak çocuklarca tartışılıyor.

Çocuklar, atölyede sosyal iletişim, dinleme, ifade becerileri ve saygı gibi temel değerleri öğrenirken, bilgiyi üreten bireyler haline geliyor.

Atölyeye katılan çocukların ebeveynleri de belirli aralıklarla kütüphaneye davet edilerek, çocukların gelişim süreçleri hakkında bilgilendiriliyor.

Başlangıçta 8 haftalık program olarak planlanan atölye, çocuk ve velilerden gelen yoğun talep üzerine süresiz olarak devam ediyor.

Program, her perşembe günü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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