Samsun'da çocuk istismarı görüntüleri paylaştığı iddia edilen öğretmen tutuklandı Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, tutuklandı. Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, tutuklandı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk istismarı görüntülerini paylaşanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında öğretmen M.Y'nin de bulunduğu 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden M.Y'nin (47) serbest bırakılması kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, M.Y'nin tutuklanmasına hükmetti. AA / İlyas Gün - Güncel Güncel Haberler

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