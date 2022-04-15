Samsun'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı - Haberler

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Samsun'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kuşhane Mahallesi'nde yaşayan Irak uyruklu M.H, 6 yaşındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunulduğu ihbarında bulundu.

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili aynı mahallede yaşayan Y.T'yi (34) düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Çarşamba, Samsun, Irak, Güncel, Haberler

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