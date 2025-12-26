Cipte özel düzenekle gizlenmiş uyuşturucu ve silah bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cipte özel düzenekle gizlenmiş uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Atakum ilçesinde şüphe üzerine bir cip durduruldu.

Araçta yapılan aramada, ön koltukların arasındaki kol dayama (kolçak) ünitesinde elektronik düzenek olduğunu fark edildi.

Yapılan detaylı incelemede, araca silecek ayar düğmesine entegre edilmiş kablo bağlantıları ve anahtar ile çalışan gizli bir sistem yerleştirildiği tespit edildi.

Aracın kontak anahtarını takıp çevirdikten sonra silecek kolunu çalıştırınca açılan gizli bölmede 20,60 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile 15 tabanca fişeği ele geçirildi.

Araçta bulunan G.H. (46), B.T. (22) ve A.D. (20) gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.D'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.