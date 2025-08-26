Samsun'da Cips Paketinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Samsun'da yapılan uygulamalarda cips paketine gizlenmiş 492 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Dördü de gözaltına alındı, üzerinde silah bulunan zanlılar emniyette.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde belirlenen alanlarda uygulama yaptı.

Durdurulan şüpheli R.A'nın üzerinde yapılan aramada, cips paketi içine gizlenmiş 492 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulamada yakalanan M.K.K'nin üzerinden ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, U.T.Ç'nin üzerinden 3 ruhsatsız tüfek ve 50 adet kartuş ile E.A'nın üzerinde kurusıkı tabanca ve 41 adet fişek bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
