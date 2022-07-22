Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA - Yaşar Karaman - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Yunus K. idaresindeki 55 HL 271 plakalı kamyonet ile Vakkas G. idaresindeki 34 NB 6035 plakalı cip, Kavakdibi mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonetten fırlayan Yunus K, kaza yerinde hayatını kaybetti, cipte bulunan Meryem Serra G. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title