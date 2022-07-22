Samsun'da ciple kamyonet çarpıştı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde ciple kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Yunus K. idaresindeki 55 HL 271 plakalı kamyonet ile Vakkas G. idaresindeki 34 NB 6035 plakalı cip, Kavakdibi mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonetten fırlayan Yunus K, kaza yerinde hayatını kaybetti, cipte bulunan Meryem Serra G. yaralandı. Yaralı, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Yaşar Karaman - Güncel Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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