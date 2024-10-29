Samsun'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü komiser ağır yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü komiser ağır yaralandı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, ciple çarpışan motosikletin sürücüsü komiser ağır yaralandı.
Musa Coşkun idaresindeki 55 ACK 977 plakalı cip, Anadolu Bulvarı ile Şehit Can Şencan Caddesi kesişiminde, Şehit Recep Tokur Polis Merkezi'nde görevli komiser Burak Uysal yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletin sürücüsü Uysal, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Uysal'ın genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.