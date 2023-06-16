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Samsun'da cipin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı

Samsun'da cipin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin devrilmesi sonucu yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin devrilmesi sonucu yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.Y. (70) idaresindeki 55 E 2488 plakalı cip, Kurtuluş Mahallesi Abdal mevkisinde yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile eşi N.Y. (66), sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

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