Samsun'da Cipin Çarpması Sonucu Hastaneye Girdi
Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki araçlara çarpan cip, yola çıkarak hastanenin acil servisine girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde cipin çarptığı otomobil, hastanenin acil servisine girdi.
Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde otoparktan çıkmaya çalışan T.Ç. (57) isimli kadının kullandığı 34 PNR 40 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoparktaki 6 araca çarptı.
Yola çıkan cipin çarptığı başka bir otomobil ise özel hastanenin acil servisine girdi.
Kazada 1 kişi hafif yaralandı, hastanenin acil bölümü ile araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel