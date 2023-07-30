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Samsun'da Cip Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde seyir halinde olan bir cip yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin devrilmesi sonucu araçtaki 4 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolunda seyir halinde olan Erdal A. (51) idaresindeki 34 JU 0544 plakalı cip, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada araç sürücüsü Erdal A. ile araçta bulunan Neşe Ş. (52), Adem A. (56) ve Nuran A. (62) yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel

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