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Samsun'da Cinsel Saldırı Suçlaması: Özdoğan A. Tutuklandı

Samsun'da Cinsel Saldırı Suçlaması: Özdoğan A. Tutuklandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 25 yaşındaki Özdoğan A., 19 yaşındaki K.D.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Olay, hasta ziyaretinden çıkan K.D.'nin Özdoğan A. ile bir araziye götürülmesi sonrası gerçekleşti.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Özdoğan A. (25), arkadaşı K.D.'ye (19) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, 27 Eylül'de ilçenin Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. K.D., jandarmaya gidip daha önce tanıdığı Özdoğan A.'dan şikayetçi oldu. K.D., hasta ziyaretinden çıktıktan sonra kendisini otomobille alan Özdoğan A.'nın boş bir araziye götürdüğünü, burada cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Özdoğan A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde K.D. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini iddia etti. Özdoğan A. ayrıca K.D.'nin kendisinden uyuşturucu madde istediğini, vermemesi halinde şikayette bulunacağını söylediğini de öne sürdü.

Jandarmadaki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Özdoğan A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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