Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Cinsel Saldırı İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Samsun'da Cinsel Saldırı İddiası: Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde, bir genç, tanıdığı arkadaşı K.D.'ye cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Olay, K.D.'nin jandarmaya şikayet etmesi sonrası ortaya çıktı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde Özdoğan A. (25), arkadaşı K.D.'ye (19) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, 27 Eylül'de ilçenin Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. K.D., jandarmaya gidip daha önce tanıdığı Özdoğan A.'dan şikayetçi oldu. K.D., hasta ziyaretinden çıktıktan sonra kendisini otomobille alan Özdoğan A.'nın boş bir araziye götürdüğünü, burada cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Özdoğan A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde K.D. ile kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini iddia etti. Özdoğan A. ayrıca K.D.'nin kendisinden uyuşturucu madde istediğini, vermemesi halinde şikayette bulunacağını söylediğini de öne sürdü.

Jandarmadaki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Özdoğan A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN, HA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa İlkadım Güncel Samsun Hukuk Suç

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Ekim Ereğli, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? AUZEF sınav merkezi tercihi ve seçimi! AUZEF sınav merkezi değişikliği nereden yapılır? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 30 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? MasterChef yağlama tarifi! En güzel yağlama tarifi! Kayseri yağlama tarifi nasıl yapılır? Kayseri yağlama için malzemeler! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Şehitkamil, Nurdağı 1 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1 Ekim Menemen, Ödemiş, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 30 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ÖSYM branş bazında sıralama 2024! Önlisans branş sıralaması açıklandı mı? 30 Eylül 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });