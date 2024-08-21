Samsun Havza'da çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Samsun'un Havza ilçesinde İzzet Süer'e ait müstakil evin ikinci katında çıkan yangında, dumandan etkilenen Süer hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar meydana geldi.
Samsun'un Havza ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.
25 Mayıs Mahallesi Şehit Er Nazım Kazar Sokak'ta İzzet Süer'e ait 2 katlı müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ekipleri yönlendirildi.
Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen İzzet Süer'i evden çıkardı.
Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde hasar oluştu.