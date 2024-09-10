Samsun'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçeler Mahallesi Bahçeler 1'inci Sokak'ta 5 katlı apartmanın en üst katında Fatih Ş'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden aile üyeleri, binadan dışarıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde büyük çapta hasar oluştu.