Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Veysel Altun - Güncel
Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'ndeki bir manavda iki grup arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle tüfekle açılan ateş sonucu manav sahibi O.Ş. (54) ve oğlu Ö.Ş. (32) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücutlarına saçma isabet eden yaralıları Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Veysel Altun - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title