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Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen fındık bahçesindeki silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Jandarma tarafından yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 5 kişinin yaralandığı fındık bahçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin 2 kişi tutuklandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildi.

Kuşkayası Mahallesi'nde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında dün fındık bahçesinde çıkan kavgada 5 kişi silahla vurularak yaralanmış, olay yerinden kaçan 2 zanlı ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Jandarma Samsun Güncel Haberler

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