YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Samsun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sığırtmaç Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan F.M. ile M.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.M. yanında bulunan silahla ateş ederek M.A'yı yaraladı.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Çarşamba Samsun Olay Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title