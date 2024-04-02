Samsun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sığırtmaç Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan F.M. ile M.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine F.M. yanında bulunan silahla ateş ederek M.A'yı yaraladı.
Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Gözaltına alınan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.