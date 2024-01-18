Samsun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kızılot Mahallesi'nde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen B.D. (53) ile H.S. (65) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D, üzerinde taşıdığı tabancayla H.S'ye ateş açtı.

Yaralanan H.S, yakınları tarafında Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaçan B.D'nin yakalanması için Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.