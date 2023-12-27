Samsun'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde O.K. ile F.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.K, üzerinde bulunan bıçakla F.K'yi yaralayıp kaçtı.

F.K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O.K. ise güvenlik güçlerince Üçköprü Mahallesi'nde bir otomobilde yakalandı.