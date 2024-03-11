Üye Girişi
Haberler

Samsun'da çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı, zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı. Kavga, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde alacak verecek nedeniyle çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'nde alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada birçok suçtan kaydı bulunan K.F. (42) ile olay sırasında bankamatikten para çeken M.Ş, yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan araştırma ile görgü tanığı beyanları ve olay yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu failin çok sayıda suçtan kaydı bulunan H.D. (21) olduğu tespit edildi.

Şüphelinin gidebileceği birçok adrese baskın yapıldı. Ayrıca şüphelinin yakınları ile irtibata geçilerek teslim olması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuldu.

Zanlı H.D, olayda kullandığı silahla birlikte teslim olmaya geldiği sırada ekiplerce gözaltına alındı.

Hakkında "ateşli silahla kasten yaralama" suçundan soruşturma açılan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi İlkadım Samsun Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Döşemealtı adayı Eyüp Çiftçi kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Döşemealtı belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Alanya adayı Cem Sak kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Alanya belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Aksu adayı Hakan Halim Akudan kimdir? 2024 DEVA Partisi Antalya Aksu belediye başkan adayı kim oldu? Hasan Hüseyin Akıncı kimdir? İYİ Parti Konya Ilgın Belediye Başkan adayı Hasan Hüseyin Akıncı kimdir? Hasan Furkan Küçükyağcı kimdir? İYİ Parti Konya Güneysınır Belediye Başkan adayı Hasan Furkan Küçükyağcı kimdir? Ufuk Demirbaş kimdir? İYİ Parti Konya Ereğli Belediye Başkan adayı Ufuk Demirbaş kimdir? Abdülkadir Kıssal kimdir? İYİ Parti Konya Bozkır Belediye Başkan adayı Abdülkadir Kıssal kimdir? Ali Ay kimdir? İYİ Parti Konya Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Ay kimdir? İzzet Taşçı kimdir? İYİ Parti Konya Beyşehir Belediye Başkan adayı İzzet Taşçı kimdir? Atilla Sayın kimdir? İYİ Parti Konya Altınekin Belediye Başkan adayı Atilla Sayın kimdir? İsmail Afşar kimdir? İYİ Parti Konya Akşehir Belediye Başkan adayı İsmail Afşar kimdir? Ali Üzlük kimdir? İYİ Parti Konya Akören Belediye Başkan adayı Aliye Çamlı kimdir? Ali Üzlük kimdir? İYİ Parti Konya Ahırlı Belediye Başkan adayı Ali Üzlük kimdir? DEVA Partisi Yüreğir adayı Yavuz Altun kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Yüreğir belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Yumurtalık adayı Uğur Karataş kimdir? 2024 DEVA Partisi Adana Yumurtalık belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title