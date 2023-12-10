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Samsun'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, zanlı yakalandı

10 Aralık 2023 17:41 Son Güncelleme: 17:43 Abone Ol

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, kaçan zanlı gözaltına alındı. Kışla Mahallesi'nde E.S. (36) ile H.Ç. (36) arasında telefonda başlayan tartışma, yüz yüze görüştüklerinde kavgaya dönüştü. Kavgada E.S, yanında taşıdığı bıçakla H.Ç'yi karın ve sol böbrek kısmından yaraladı. Yaralı, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan E.S. ise Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.