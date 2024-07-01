Samsun'da çıkan anız yangını söndürüldü
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan anız yangını, jandarma, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan anız yangını, söndürüldü.
Hacıoğlu Mahallesi'nde yakılan anızın yayılması üzerine bölgeye jandarma, Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Amirliği ile Bafra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yürütülen çalışma sonucu ekipler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık 100 dönüm alan zarar gördü.