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Samsun'da Çiftler 14 Şubat İçin Nikah Başvurusu Yapıyor

Samsun'da Çiftler 14 Şubat İçin Nikah Başvurusu Yapıyor
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Samsun'un Havza ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıymak isteyen çiftler, evlendirme memurluğunda yoğunluk oluşturdu. 12 çift, özel tarihlerdeki nikahları için günler öncesinden başvurdu.

Samsun'un Havza ilçesinde nikah tarihlerinin 14 Şubat Sevgililer Günü olmasını isteyen çiftler, evlendirme memurluğunda yoğunluk oluşturdu.

Nikahlarını özel bir tarihte yapmak isteyen 12 çift, belediye evlendirme memurluğuna günler öncesinden başvurdu.

Nikah tarihlerini özel bir tarihe denk getirmek isteyen Ceren ve itfaiye eri Bayram Gür'ün nikahını kıyan nikah memuru Hasan Demir, genç çiftte mutluluklar dileyerek, evlenme imza attıkları kalemi günün anısına onlara hediye etti.

Gür çiftinin nikah şahitliklerini ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amiri Murat Yılmaz ile mesai arkadaşları yaptı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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