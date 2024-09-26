Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eğitimi Düzenlendi

Samsun'da çiftçilere, tarım ürünlerinde önemli zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede neler yapılabileceğine ilişkin bilgi verildi.

Çarşamba ve Terme ilçelerinde düzenlenen programlarda, kahverengi kokarca zararlısına karşı feromon tuzakları ve ilaçlama yöntemleri üreticilere uygulamalı olarak gösterildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi'ndeki programda, gazetecilere, başta fındık olmak üzere kivi, şeftali, ceviz, Trabzon hurması, mısır, soya fasulyesi gibi ekonomik değeri olan pek çok tarımsal üründe önemli ölçüde verim ve kalite kayıplarına yol açan istilacı kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" hazırlandığını söyledi.

Bu çerçevede 2024 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında entegre mücadele prensipleri doğrultusunda kahverengi kokarcaya karşı "cezbet-öldür" yöntemiyle mücadele yürütüldüğünü belirten Sağlam, bu zararlıyla mücadelede başarının samuray arıcığıyla biyolojik, feromon ve funnel tuzakları ile biyoteknik ve kimyasal mücadelenin bir arada kullanılmasıyla mümkün olduğunu anlattı.

Samsun'da 1 milyon 249 bin 679 dekar alanda yaklaşık 50 bin üreticinin fındık tarımı yaptığına işaret eden Sağlam, "Fındığın en önemli zararlısı olan kahverengi kokarca ile mücadele, ülkemiz, bölgemiz ve Türkiye fındık üretiminde ikinci sırada yer alan ilimiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca ilimizde ekonomik olarak üretimi yapılan pek çok kültür bitkisi için zarar potansiyeli bakımından da çok önemlidir." dedi.

Geçen yıldan bu yana il merkezi ve 17 ilçede 216 kişiden oluşan kahverengi kokarca mücadele teknik ekipleriyle saha çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Sağlam, şöyle devam etti:

"İl müdürlüğümüzce sonbahar ve ilkbahar aylarında kışlaklara yönelirken ve terk ederken kullanılmak üzere Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından temin edilen 750 feromon tuzağının dağıtımı kahverengi kokarcanın yoğun olarak görüldüğü Çarşamba, Terme, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçelerine verilmiştir. Kışlama öncesi mücadelede kullanılmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesince temin edilen 700 feromon ve funnel tuzak ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca alınan 2 bin 500 feromon tuzağının dağıtımı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir. Terme ilçemizin yerel imkanlarla temin ettiği 1000 feromonun dağıtımı da önümüzdeki günlerde yapılacak. Bakanlığımızın finans desteğiyle kışlama öncesi mücadelede ve kışlak mücadelesinde 230 mahallede kullanılmak üzere 375 litre bitki koruma ürünü ve 400 litre biyosidal ürün temin edilerek popülasyonun yoğun olduğu ilçelerimiz önceliklendirilerek dağıtılacaktır. Zararlının yoğunluk durumuna göre yapılan teslimatta kullanılacak ve halk sağlığı alanında ruhsatlı olan biyosidal ürünler ile yoğunluğun nispeten fazla olduğu mahallelerde boş, metruk ve terk edilmiş okul, bina, ambar, depo gibi yerlerin dış ve iç yüzeylerinin ilaçlamaları yapılacaktır."

İl ve ilçe müdürlükleri teknik ekiplerince eğitim ve yayım çalışmaları sürdürülerek zararlının pasif döneme geçtiği bu süreçte kışlaklarda mekanik mücadeleye devam edileceğini dile getiren Sağlam, "Zararlının kışlaklara çekildiği bu dönemde gerek biyosidal ürünlerin amacına uygun kullanımı gerekse tuzak ağaçların belirli periyotlarla düzenli ilaçlamalarının yapılması, 2025 yılı üretim sezonu için kahverengi kokarca yoğunluğunun azaltılması ve ürün kayıplarının engellenmesine büyük fayda sağlayacaktır." diye konuştu.

Programa, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı da katıldı.

Dünyada en tehlikeli böcekler arasında gösteriliyor

Terme ilçesinde de Muratlı Mahallesi'nde kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele yöntemlerinin anlatılması amacıyla program düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, burada yaptığı açıklamada, kahverengi kokarca ile mücadele konusunda Bakanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hem il hem de ilçe müdürlüğü olarak teknik ekiplerle sürekli sahada oldukları ifade etti.

Zararlının ilk kez 1996'da Amerika'da tespit edildiğini dile getiren Demir, zararlının 2017 yılında Gürcistan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını ve ilk olarak Artvin'in Kemalpaşa ilçesi ile İstanbul'da görüldüğünü, 2019 yılında ise Samsun'un Terme ilçesinde tespitinin yapıldığını anlattı.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kahverengi kokarcayla biyolojik mücadelede en etkili yöntem olan samuray arıcığını devreye soktuğunu söyleyen Demir, "Samuray arıcığı, kahverengi kokarcanın yumurtasına kendi yumurtasını bırakıyor ve böylece böceğin üremesi kontrol altına alınıyor." dedi.

Demir, zararlının dünyada istilacı türler arasında ilk sıralarda yer almasının nedeninin çok güçlü üreme ve yayılma kabiliyetine sahip olması olduğuna dikkati çekerek, "300'den fazla ürüne doğrudan zarar verebilen kahverengi kokarca, dünya genelinde en tehlikeli böcekler arasında ilk 3 veya 5 içinde gösterilmektedir. Dolayısıyla çok ciddi tehlikeyle karşı karşıyayız. Sezon boyunca bahsedilen tüm mücadele yöntemlerinin bir arada kullanılması gerekmektedir. Biyolojik mücadele kapsamında da oldukça ciddi çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile Terme Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun da katıldı.