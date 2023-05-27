Türkiye'nin en çok çeltik üretimi yapılan ikinci şehri olan Samsun'da çiftçiler çeltik ekimine başladı. Geçen yıl 142 bin 69 ton üretim yapılan Samsun'un Türkiye'nin yüzde 20'sini karşıladığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 'Bu yıl da beklenen verimliliği elde etmek istiyoruz' dedi.

TÜRKİYE'nin en çok çeltik üretimi yapılan ikinci şehri olan Samsun'da çiftçiler çeltik ekimine başladı. Geçen yıl 142 bin 69 ton üretim yapılan Samsun'un Türkiye'nin yüzde 20'sini karşıladığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu yıl da beklenen verimliliği elde etmek istiyoruz? dedi.

Türkiye'de Edirne'den sonra en çok çeltik üretimi yapılan Samsun'da, çiftçiler çeltik ekimine başladı. Geçtiğimiz yıl 188 bin 357 dekar alanda 142 bin 69 ton çeltik üretimiyle ikinci sırada yer alarak Türkiye'nin yüzde 20'lik üretimini karşılayan Samsun'un Bafra ilçesinde çiftçiler, üretim yapmak için toprakla buluştu. Çeltik üretiminde çiftçilere verilen destekten de bahseden Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "2022 yılı üretimimize baktığımızda 188 bin dekar alanda 142 bin 69 ton çeltik üretimimiz gerçekleşmişti. Ülke üretimimizin yaklaşık yüzde 20'lik kısmı Samsun'da yapılmakta. Dolayısıyla 2023 yılı içerisinde 'Tarım Arazilerinin Kullandırılması' projesi kapsamında bakanlığımız tohum desteğine devam etmekte. Bu yıl da beklenen verimliliği elde etmek istiyoruz. Çeltikte mazot desteği olarak çiftçilerimize dekarına 250 lira olacak şekilde destek veriyoruz. Bu da yaklaşık 13 litre yapıyor ve çiftçimizin mazotunu karşılamış oluyoruz. Yine gübre desteğine baktığımız da dekara 21 lira destek veriyoruz. Sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında da dekarına 50 lira destek veriyoruz. Fark ödemesi desteği olarak 2022 yılı içerisinde 7 milyon 500 bin lira ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak çiftçilerimize yaklaşık 1,5 milyon lira gibi bir destek sağladık. Bunun yanında toplam mazot ve gübre olmak üzere Samsunlu çiftçilerimize 50 milyon liralık bir destek sağlandı" dedi.

'DAMLA SULAMA İLE TARIM'

Dünya genelinde ki kuraklık ve oluşabilecek herhangi bir su sorunu karşısında 'Damla Sulama' ile tarıma yeni alternatifler kazandırdıklarını belirten Sağlam, şunları söyledi: "Ülke üretimi ve dünyada çeltikte bir daralma söz konusu. Bunun da başlıca nedenlerinden birisi su sıkıntısının gün geçtikçe bir sorun haline dönüşmesinden kaynaklanıyor. Su sorunu olarak baktığımızda 'Damla Sulama' olarak çiftçimize desteklerimize devam ettik. Burada biz ileride yaşayabileceğimiz su sıkıntılarına karşı alternatif bir sulama ve üretim çalışmasının olabileceğini gösterdik. Ülke ekonomisine katkısına baktığımız da çeltikte önemli bir yere sahibimiz."

'1 DÖNÜME 800 KİLOGRAM MAHSUL'

Yaklaşık 48 yıldır çeltik dikimi ile uğraştığını belirten İsmet Dursun (63), "1975'ten beri çeltik üretimi ile uğraşıyorum. Bu sene hava şartlarından dolayı ekim işlemimiz biraz gecikti. Normalde her sene mayıs sonuna kadar ekilmeyen yer kalmıyordu. Ama bu sene yağışlardan dolayı biraz gecikti. Çeltik su da yetişen bir mahsul. 120 ila 150 gün olana kadar çeltiğe hiç ellememeniz gerekir. 150 günün sonunda biçilen bir mahsul. Fakat ilacını ve gübresini doğru zamanda doğru şekilde uygularsanız güzel bir mahsul elde edersiniz. 1 dönümünde ise ortalama 800 kilogram mahsul elde edilir" dedi. (DHA)