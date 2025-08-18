Samsun'da CHP Delege Seçiminde Kavga: 2 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da CHP Delege Seçiminde Kavga: 2 Şüpheli Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığı delege seçiminde çıkan kavgada bir kişi darbedildi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan A.A.'ya beyin kanaması teşhisi konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da CHP Atakum İlçe Başkanlığınca gerçekleştirilen delege seçiminde çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, CHP Atakum İlçe Başkanlığınca 16 Ağustos'ta yapılan delege seçiminde çıkan kavgada darbedilen A.A. eve gittiğinde rahatsızlandı.

Yakınları tarafından Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan A.A'ya beyin kanaması teşhisi konuldu.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tespit edilen şüpheliler B.K. (28) ve kardeşi S.K'yi (25) yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor

Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı

Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.