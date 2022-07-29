Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı - Haberler

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Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı

Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı

Samsun'da aranan firari hükümlü, kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı.

Samsun'da aranan firari hükümlü, kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin (29) Çarşamba ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki ikametine geldiği tespit edildi.

Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, takibe aldıkları hükümlüyü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen hükümlü cezaevine teslim edildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

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