Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı Samsun'da aranan firari hükümlü, kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı. Samsun'da aranan firari hükümlü, kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin (29) Çarşamba ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki ikametine geldiği tespit edildi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, takibe aldıkları hükümlüyü kaçmaya çalışırken fındık bahçesinde yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye gönderilen hükümlü cezaevine teslim edildi. Güncel AA / Recep Bilek Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da cezaevi firarisi fındık bahçesinde yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.