Samsun'da Cezaevi Aracı ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde cezaevi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i mahkum toplam 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde cezaevi aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i mahkum 2 kişi yaralandı.

S.K. (26) yönetimindeki 55 ARP 875 plakalı otomobil ile M.K. (37) idaresindeki 55 APZ 399 plakalı cezaevi aracı, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü S.K. ile cezaevi aracındaki mahkum B.M.Ç. (34) hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince S.K. ilçedeki özel hastaneye, B.M.Ç. ise Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
