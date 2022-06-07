Samsun'da çevre farkındalığı için etkinlik - Haberler

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Samsun'da çevre farkındalığı için etkinlik

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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Samsun'da çevre farkındalığı için etkinlik

Samsun'da, "Çevre Günü" dolayısıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Samsun'da, "Çevre Günü" dolayısıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün organizesinde çeşitli kurum ve derneklerin iş birliğinde Çobanlı İskelesinde "Çevre Günü" etkinliği düzenlendi.

Kurulan stantlarda çevre bilinci, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.

Mini konser, atık malzemelerden yapılan kıyafetlerle defile, anaokulu öğrencilerinin çevre konusunda söylediği şarkılarla etkinliğe katılanlarda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Etkinliklerde katılımcılara çiçek, tohum, poşet kullanımını azaltacak çevreci çantalar ile bilinçlendirici broşürler dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, AA muhabirine, toplumdaki bilinci artırmaya çalıştıklarını belirterek, "İklim değişikliği, atıksız yaşam, teknolojiye duyarlı sürdürülebilir kent hakkında farkındalığı artıracak etkinlikler düzenliyoruz. Bütün çalışmalarımız doğa temelli. Yenilenebilir enerjiyi işlemeye çalışıyoruz. 'Kullan at' yerine tekrar tekrar kullanabileceğimiz malzemelerin hayatımızda yer alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Samsun Güncel Haberler

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