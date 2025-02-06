Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi

Narin davasında anne Yüksel Güran için beraat talep edildi
İstanbul Mısır Çarşısı'nda bir restoranda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi

Mısır Çarşısı'nda restoranda büyük yangın
MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz

Samsun'da Cenaze Yolunda Minibüs Devrildi: 15 Yaralı

Samsun'da Cenaze Yolunda Minibüs Devrildi: 15 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada hafif yaralanan 15 kişi, hastanelere kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.

Samsun'daki cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkanların bulunduğu Sinan Keskin idaresindeki 34 AV 7345 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan Şeyhali mevkisindeki Kavaklı Çayı üzerinde bulunan köprüden çay yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 15 kişi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak Havza ve Kavak devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
img

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
img

Ünlü şarkıcı temizlik yaparken kaza geçirdi
img

Belediyede engelli personelin üzerine kolonya döküp ateşe verdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalya'da helikopter kazası! Milyarder iş insanı hayatını kaybetti

Yere çakılan helikopter dünyaca ünlü iş insanına mezar oldu
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.