Samsun'da Cenaze Aracı Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cenaze aracının çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücü ve yaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak yaya kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı.