Samsun'da Cenaze Aracı Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir cenaze aracının çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti. Kazada sürücü ve yaya yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak yaya kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde cenaze aracının çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, A.L. idaresindeki 55 ATK 13 plakalı cenaze aracı, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Sözen'e çarptı.
Kazada, sürücü ile yaya Sözen yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sözen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mustafa Çavuş - Güncel