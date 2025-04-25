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Samsun'da Çelik Yelek ve Silahlarla Dolu İkamete Operasyon

Samsun'da Çelik Yelek ve Silahlarla Dolu İkamete Operasyon
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında T.A'nın ikametine baskın düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 3 tüfek şarjörü, 2 kasatura, 2 muşta, 4 kelebek tabir edilen bıçak, 123 tabanca fişeği, plastik jop, çelik yelek, balta ile ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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