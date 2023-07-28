Samsun'da Çelik Su Borularının Altında Kalarak İki İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde, su hattı yenileme çalışması sırasında çelik su borularının kayması sonucu, iki işçi hayatını kaybetti. Olayda bir işçi hayatını kaybederken, diğer işçi ise ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.