Samsun'da Çatı Yangını: İki Bina Zarar Gördü

Samsun'da Çatı Yangını: İki Bina Zarar Gördü
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, yanındaki binanın çatısına sıçrayarak hasara yol açtı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin çatısında başlayıp yanındaki binanın çatısına sıçrayan yangında hasar oluştu.

Anadolu Mahallesi'nde iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, yandaki binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, söz konusu binaların çatısında hasara yol açtı.

