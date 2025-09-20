Samsun'da Çatı Yangını: İki Bina Zarar Gördü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin çatısında başlayıp yanındaki binanın çatısına sıçrayan yangında hasar oluştu.

Anadolu Mahallesi'nde iki katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, yandaki binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, söz konusu binaların çatısında hasara yol açtı.