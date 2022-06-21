Samsun'da Çarşamba Konağı yangın sonucu büyük çapta hasar gördü Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan ahşap bina kullanılamaz hale geldi. Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde Çarşamba Belediyesince restoran olarak kullanılan iki katlı Çarşamba Konağı'nın bacasında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarması üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu binada büyük çaplı hasar oluştu. AA / Yaşar Karaman - Güncel Çarşamba İtfaiye Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da Çarşamba Konağı yangın sonucu büyük çapta hasar gördü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.