Samsun'da Çarşamba Konağı yangın sonucu büyük çapta hasar gördü
AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde yangın çıkan ahşap bina kullanılamaz hale geldi.
Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde Çarşamba Belediyesince restoran olarak kullanılan iki katlı Çarşamba Konağı'nın bacasında yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarması üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu binada büyük çaplı hasar oluştu.
AA / Yaşar Karaman - Güncel