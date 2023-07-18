Samsun'da Çarşamba ilçesinde çıkan çatı yangını korku dolu anlar yaşattı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, apartman sakinleri ve çevredeki insanlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan çatı yangını, apartman sakinleri ve çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstasyon Caddesi üzerinde bir apartmanın çatısında bulunan bacadan çıkan kıvılcımların büyümesi üzerine alevler yükseldi. Yükselen alevlerin görülmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangın sonucunda binanın çatı katı küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN