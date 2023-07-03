Samsun'da Canlı Yayın Aracının Kaza Sonucu Hayatını Kaybeden Kameraman Son Yolculuğuna Uğurlandı

Samsun'da canlı yayın aracının beton elektrik direğine çarpması sonucunda hayatını kaybeden kameraman Furkan Akbulut (19) son yolculuğuna uğurlandı. Kazada bir kişi yaralandı ve sürücü tutuklandı.

Kaza, 2 Temmuz Pazar günü Samsun-Ordu Karayolu Irmaksırtı mevkiinde meydana geldi. Ordu'da çekim yaptıktan sonra Sinop'a giden bir firmaya ait 34 KA 8854 plakalı canlı yayın aracı, sürücüsü Ahmet Ali Çelenk'in kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada görüntü yönetmeni Saliha Adıgüzel ile kameraman Furkan Akbulut hayatını kaybetti, Mustafa Gürler de yaralandı. Gözaltına alınan sürücü Ahmet Ali Çelenk ise tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden kameraman Furkan Akbulut'un cenazesi Sultanbeyli'de bulunan aile evine getirildi. İkindi namazına müteakip Sultanbeyli Mecidiye Camiinde helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Akbulut Osmangazi mezarlığına defnedildi.