Samsun'da Canlı Yayın Aracı Kaza Yaptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde canlı yayın aracının beton aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Özel bir firmaya ait olan ve Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir programa katıldıktan sonra Sinop'a giden Ahmet Ali Ç. idaresindeki 34 KA 8854 plakalı canlı yayın aracı, Samsun-Ordu kara yolu Irmaksırtı mevkisinde yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada minibüste bulunan Saliha Adıgüzel ve Furkan Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa G. ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Adıgüzel ve Akbulut'un cesetleri, araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada aydınlatma direğinin yıkılması nedeniyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı, trafik ise bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.