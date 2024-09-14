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Samsun'da Cankurtaranlar Yaz Sezonunu Başarıyla Tamamladı

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Samsun'da deniz sezonu boyunca cankurtaranlar, 293 kişiyi boğulmaktan kurtarırken 1 can kaybı yaşandı. Ekipler, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için yoğun çaba gösterdi.

Samsun'da 1 Haziran'da açılan deniz sezonunun ardından göreve başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, görev yaptıkları sürede 293 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Cankurtaranlar, 9 ATV ve 2 zodyak bot ile Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Atakum, Costal ve Terme olmak üzere 6 bölgedeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında vatandaşların can güvenliği için görev yaptı.

Sahillerde kurulan kulelerde sürekli teyakkuz halinde nöbet tutan ekipler, bugüne kadar 293 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Sudan bilinci kapalı şekilde çıkartılan 1 kişi ise kurtarılamadı.

Ekipler, Samsun'da deniz sezonunun sona ermesiyle tatbikat yaparak görevlerini sonlandırdı.

İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Dalış Amiri Mustafa Doğru, basın mensuplarına, Atakum başta olmak üzere Terme'den Yakakent sahillerine varıncaya kadar cankurtaranların yaz sezonu boyunca vatandaşların can güvenliğini korumak için çalıştığını söyledi.

Denizin çok dalgalı olduğu, rip akıntılarının yaşandığı, tehlike arz eden durumlarda anonslarla vatandaşların denize girmelerine izin vermediklerini anlatan Doğru, "Boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlarımıza anında müdahalede bulunduk. Sezon boyunca maalesef 1 can kaybı yaşandı, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Doğru, boğulma vakalarının genellikle rüzgarlı havalarda meydana geldiğini vurgulayarak, "Samsun'a İç Anadolu Bölgesi'nden gelen vatandaşlarımız serinlemek için denize giriyor ancak rüzgarlı havalarda denize girilmemesi için uyarılarda bulunuyoruz. Onlar buna dikkat etmedikleri için sık sık boğulma vakaları gerçekleşiyor. Boğulma olayların önüne geçmek için vatandaşların mutlaka meteorolojinin paylaştığı sıcaklık ve rüzgar bilgisine göre hareket etmesi, özelikle rüzgarlı havalarda oluşan rip akıntısına karşı denize girmemeleri gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Su altı arama kurtarma personeli Cüneyt Gelgeç ise Bafra, 19 Mayıs, Alaçam ve Yakakent bölgesinden sorumlu olduğunu dile getirerek, bölgelerinde yaşanan olaylara anında müdahale ederek can kayıplarının önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

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