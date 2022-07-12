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Samsun'da cankurtaranlar bu yaz 32 kişiyi boğulmaktan kurtardı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da cankurtaranlar bu yaz 32 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli cankurtaranların, deniz sezonunun açıldığı 1 Haziran'dan bu yana 32 kişiyi boğulmaktan kurtardığı bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli cankurtaranların, deniz sezonunun açıldığı 1 Haziran'dan bu yana 32 kişiyi boğulmaktan kurtardığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sezon öncesi eğitimlerle hazırlanan 91 cankurtaran, mesaisine devam ediyor.

Cankurtaranlar, 9 ATV ve 2 zodyak botla Yakakent, Alaçam, 19 Mayıs, Atakum, Costal ve Terme olmak üzere 6 bölgedeki yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında vatandaşların can güvenliğini sağlamaya çalışıyor.

Kent genelindeki 37 keşif kulesinde yaşanan hareketliliği gözleyen cankurtaranlar, birçok can kaybının da önüne geçiyor.

Deniz sezonunun açıldığı 1 Haziran'dan bu yana çok sayıda vakaya müdahale eden ekipler, 32 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, cankurtaran ekiplerinin sahillerde yoğun şekilde çalıştığını belirterek, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini en hassas şekilde korumaya çalışan ekiplerimiz, hiç can kaybı yaşanmaması adına mesailerini sezon sonuna kadar sürdürecek. Ekiplerimizin hayat nöbeti bayram boyunca da devam etti. Derdimiz sezon boyunca hiç acı yaşanmaması. Bunun için sahillerde konuşlanan cankurtaranlarımız daima teyakkuz halinde." ifadelerini kullandı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Güncel Haberler

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