Samsun'da Cami İmamı Darp Edildi

Samsun'un Kavak ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen cami imamı darp edilerek hastanelik oldu. Saldırıyı kınayan sendika şube başkanı İlhan Özkan, "Hiç kimsenin din görevlilerine el kaldırmaya hakkı yoktur, kimsenin haddine de değildir. Din görevlisi hocamıza yönelik menfur saldırıyı asla kabul etmiyoruz" dedi.

Kavak ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kuyular Camii İmam Hatibi Nuh Okuyucu, cami önünde tartışan çocukları ayırmak isterken H.B.A adlı genç tarafından saldırıya maruz kaldı. Yüzüne yumruk atılan İmam Nuh Okuyucu, yaralandı. Ağır yaralanan imam, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bilincini kaybetmiş

Yapılan saldırıyı kınayan Kavak Diyanet-Sen İlçe Başkanı İlhan Özkan, "Yaz Kur'an Kursunda teneffüs arası verildiği bir vakitte iki öğrencinin kendi aralarında anlaşmazlığa düşüp tartışıyorlar. Kendi aralarında tartışan çocuklardan birisinin tanışı olan genç bir kişi olaya dışarıdan müdahil olup Din Görevlisi Nuh Okuyucu hocamıza yumruk atmıştır. Darp sonucunda yere düşen hocamız bilincini kaybetmiştir. Hocamız OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam etmekte olup şu anda durumu belirsizliğini korumaktadır. Bu kurum içinde yaşanan duruma dışarıdan müdahale ederek hocamıza darp etmeye, saldırmaya, hakaret etmeye kimsenin hakkı yoktur. Nuh Okuyucu hocamız yalnız değildir. İmam Hatip Nuh Okuyucu hocamıza darp eden, yumruk atan kişiyi telin ediyoruz. Hocamızın yanındayız. Konu ile ilgili tüm hukuk yollarını avukatlarımız aracılığıyla arayacağız. Suç duyurusunda bulunarak olayın takipçisi olacağız. Bilinmelidir ki hiçbir din görevlisi, unvanı ne olursa olsun yalnız değildir. Sendikamız her zaman din görevlisinin yanında olup din görevlisinin hakkını da hukukunu da koruyacaktır" diye konuştu. - SAMSUN