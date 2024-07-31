Samsun'da cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Atatepe TOKİ Camisi bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Samsun'un Atakum ilçesinde cami bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Atatepe Mahallesi, Atatepe TOKİ Camisi imamı, temizlik amaçlı topladığı malzemeleri bahçede yakarken alevler otluk alana sıçradı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi
Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.