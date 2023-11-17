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Samsun'da Çalıntı Motosiklet Şüphelisi Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan bir motosikletin şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, park halinde plakasız motosikleti fark ederek durumu bildirdi. Yapılan tescil sorgusunda motosikletin çalıntı olduğu belirlendi ve şüpheli ikametinde yakalandı.