Samsun'da Çalıntı Motosiklet Şüphelisi Yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan bir motosikletin şüphelisi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Çarşı ve Mahalle Bekçileri, park halinde plakasız motosikleti fark ederek durumu bildirdi. Yapılan tescil sorgusunda motosikletin çalıntı olduğu belirlendi ve şüpheli ikametinde yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet çalan şüpheli yakalandı .
Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Kavakpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde park halinde plakasız motosikleti gördü.
Motosikletin yapılan trafik tescil sorgusunda A.C.Ş.'ye ait olduğu, 2021 yılında İlkadım ilçesinden çalındığı belirlendi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli H.B., ikametinde yakalandı.
Kaynak: AA / Güncel